Четыре человека погибли в ДТП в Новосибирской области

Авария произошла вечером 7 января на автодороге Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области, где столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погибли четыре человека.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, водитель Toyota Land Cruiser Prado выехал на полосу встречного движения и врезался в Toyota Spacio.

«В результате произошедшего погибли оба водителя и две женщины-пассажирки», — говорится в сообщении.

Кроме того, ещё один человек был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Как уточняется, пострадавшим является несовершеннолетний.

Ранее стало известно, что в Тульской области на трассе М-4 произошло ДТП с участием более 20 автомобилей.