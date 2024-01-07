Четыре человека погибли в ДТП в Новосибирской области
- РИА Новости
Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, водитель Toyota Land Cruiser Prado выехал на полосу встречного движения и врезался в Toyota Spacio.
«В результате произошедшего погибли оба водителя и две женщины-пассажирки», — говорится в сообщении.
Кроме того, ещё один человек был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Как уточняется, пострадавшим является несовершеннолетний.
Ранее стало известно, что в Тульской области на трассе М-4 произошло ДТП с участием более 20 автомобилей.