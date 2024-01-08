Калининградская полиция начала дежурство на пункте пропуска на границе с Польшей

Сотрудники правоохранительных органов Калининградской области начали дежурство на пункте пропуска из региона в Польшу для обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения.

Об этом информирует МВД России по региону.

«Полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения на пункте пропуска, где скопилась очередь из легковых автомобилей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее распоряжение дал начальник УМВД России по региону Александр Сокрутенко.

Полиция дежурит около пункта пропуска «Мамоново — Гжехотки».

Ранее на въезде из Польши в Россию очевидцы сообщали об очереди машин с иностранными номерами.

22 декабря в 16:30 (17:30 мск) в очереди стояло более 300 автомобилей.