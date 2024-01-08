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В Бурятии стартовал проект по адаптации жилья бойцов СВО с инвалидностью

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В Бурятии запустили программу по адаптации жилья участников специальной военной операции с инвалидностью.

Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.

«Запускаем у нас в Бурятии... программу по адаптации жилья участников СВО с инвалидностью», — написал Цыденов в Telegram.

Уточняется, что программа запущена по поручению президента России Владимира Путина.

Цыденов отметил, что программа адаптации квартир и домов для бойцов с инвалидностью предусматривает более 70 различных устройств, приспособлений и оборудования в зависимости от потребности.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что поддержка участников СВО, а также семей погибших бойцов остаётся приоритетом Минобороны.

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