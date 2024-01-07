Два человека погибли при столкновении трёх автомобилей в Ставропольском крае
Об этом информирует пресс-служба УГИБДД России по региону.
По данным ведомства, авария произошла в воскресенье, 7 января, около 19:00 мск на 303-м километре трассы «Кавказ».
«В Андроповском округе выезд на встречную полосу стал причиной тройного ДТП, в котором два человека погибли и трое тяжело ранены», — говорится в сообщении.
Отмечается, что среди пострадавших есть несовершеннолетние десяти и двенадцати лет.
Пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии.
Ранее стало известно, что четыре человека погибли в ДТП в Новосибирской области.