Два человека погибли при столкновении трёх автомобилей в Ставропольском крае

Два человека погибли, ещё трое пострадали в результате столкновения трёх автомобилей в Андроповском округе Ставропольского края.

Об этом информирует пресс-служба УГИБДД России по региону.

По данным ведомства, авария произошла в воскресенье, 7 января, около 19:00 мск на 303-м километре трассы «Кавказ».

«В Андроповском округе выезд на встречную полосу стал причиной тройного ДТП, в котором два человека погибли и трое тяжело ранены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди пострадавших есть несовершеннолетние десяти и двенадцати лет.

Пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее стало известно, что четыре человека погибли в ДТП в Новосибирской области.