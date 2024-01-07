Росавиация: у российских авиакомпаний нет Boeing 737 MAX 9 в парке самолётов

У российских авиакомпаний нет Boeing 737 MAX 9 в парке самолётов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«В парке российских авиакомпаний нет самолётов MAX 9», — приводит заявление РИА Новости.

Ранее в США пассажирский самолёт потерял часть фюзеляжа вместе с иллюминатором во время полёта.

Отмечается, что большая дыра образовалась рядом с пассажирскими сиденьями на высоте около 5 тыс. м.

Борт Alaska Airlines совершал рейс из Портленда в Онтарио.

После этого Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) распорядилось приостановить эксплуатацию некоторых Boeing 737 MAX 9.

Европейское агентство безопасности полётов (EASA) приняло такое же решение о приостановке эксплуатации таких самолётов.

Boeing приостановил использование самолётов модели 737 Max на два года после авиакатастроф в Эфиопии в 2018 году и в Индонезии в 2019 году.