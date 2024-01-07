Власти пообещали подать тепло в 90% домов в Подольске в ближайшее время
Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провёл оперативный штаб в Климовске.
Отмечается, что специалисты восстановят теплоснабжение в 44 домах в ближайшее время.
«Таким образом, к теплу будет подключено уже 90% жилых строений в Климовске», — говорится в сообщении.
Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить факты ограничения подачи энергоресурсов в нескольких населённых пунктах Московской области.
Позднее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что второй котёл запущен в микрорайоне Климовск в Подольске, это позволит вернуть отопление в ряд домов.