В Москве задержали блогера, оскорблявшего девушек славянской внешности

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве блогера, который оскорблял в социальных сетях девушек славянской внешности.

Об этом информирует пресс-служба столичного Следственного комитета.

По данным ведомства, речь идёт об уроженце Таджикистана, который в декабре опубликовал в социальных сетях видеоролик, в котором оскорблял девушек славянской внешности.

«В настоящее время подозреваемый задержан, с его участием проводятся следственные действия», — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о возбуждении ненависти.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что проблема миграции в России непростая, важно, чтобы все мигранты уважали российские законы и традиции.