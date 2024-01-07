В Москве задержали блогера, оскорблявшего девушек славянской внешности
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба столичного Следственного комитета.
По данным ведомства, речь идёт об уроженце Таджикистана, который в декабре опубликовал в социальных сетях видеоролик, в котором оскорблял девушек славянской внешности.
«В настоящее время подозреваемый задержан, с его участием проводятся следственные действия», — говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о возбуждении ненависти.
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