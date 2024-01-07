RT в Telegram
Подпишись

Путин рассказал, как вернул икону мученицы Елизаветы с мощами из Нью-Йорка

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин рассказал, как вернул из Нью-Йорка икону мученицы Елизаветы с частицей её мощей.
Путин рассказал, как вернул икону мученицы Елизаветы с мощами из Нью-Йорка
  • РИА Новости

Об этом глава государства рассказал после рождественской службы.

Путин сообщил, что эту икону ему подарил предстоятель зарубежной церкви, расположенной в Нью-Йорке.

«Я её сюда (в подмосковную резиденцию Ново-Огарёво. — RT) привёз, дома поставил и не сразу осознал, что она вернулась к себе домой», — сказал российский лидер.

Позже, добавил Путин, он перенёс икону в церковь.

Ранее стало известно, что Владимир Путин в канун Рождества встретился в своей резиденции в Подмосковье с семьями военнослужащих, погибших в зоне СВО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить