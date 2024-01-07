Путин рассказал, как вернул икону мученицы Елизаветы с мощами из Нью-Йорка

Президент России Владимир Путин рассказал, как вернул из Нью-Йорка икону мученицы Елизаветы с частицей её мощей.

Об этом глава государства рассказал после рождественской службы.

Путин сообщил, что эту икону ему подарил предстоятель зарубежной церкви, расположенной в Нью-Йорке.

«Я её сюда (в подмосковную резиденцию Ново-Огарёво. — RT) привёз, дома поставил и не сразу осознал, что она вернулась к себе домой», — сказал российский лидер.

Позже, добавил Путин, он перенёс икону в церковь.

Ранее стало известно, что Владимир Путин в канун Рождества встретился в своей резиденции в Подмосковье с семьями военнослужащих, погибших в зоне СВО.