Путин рассказал, как вернул икону мученицы Елизаветы с мощами из Нью-Йорка
- РИА Новости
Об этом глава государства рассказал после рождественской службы.
Путин сообщил, что эту икону ему подарил предстоятель зарубежной церкви, расположенной в Нью-Йорке.
«Я её сюда (в подмосковную резиденцию Ново-Огарёво. — RT) привёз, дома поставил и не сразу осознал, что она вернулась к себе домой», — сказал российский лидер.
Позже, добавил Путин, он перенёс икону в церковь.
Ранее стало известно, что Владимир Путин в канун Рождества встретился в своей резиденции в Подмосковье с семьями военнослужащих, погибших в зоне СВО.