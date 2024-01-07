Минобороны: ракетные войска стратегического назначения проведут семь пусков МБР
- РИА Новости
Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«В этом году Ракетные войска стратегического назначения планируют провести семь пусков межконтинентальных баллистических ракет», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в течение последних пяти лет РВСН в рамках испытаний провели более 20 пусков МБР.
В июне прошлого года замглавы российского МИД Сергей Рябков сообщил, что Россия и США договорились продолжать обмен уведомлениями о крупных учениях стратегических сил.
Также страны продолжат обмен уведомлениями о пусках баллистических ракет наземного базирования.