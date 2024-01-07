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Минобороны: ракетные войска стратегического назначения проведут семь пусков МБР

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Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) намерены провести семь пусков межконтинентальных баллистических ракет в 2024 году.
Минобороны: ракетные войска стратегического назначения проведут семь пусков МБР
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В этом году Ракетные войска стратегического назначения планируют провести семь пусков межконтинентальных баллистических ракет», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в течение последних пяти лет РВСН в рамках испытаний провели более 20 пусков МБР.

В июне прошлого года замглавы российского МИД Сергей Рябков сообщил, что Россия и США договорились продолжать обмен уведомлениями о крупных учениях стратегических сил.

Также страны продолжат обмен уведомлениями о пусках баллистических ракет наземного базирования.

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