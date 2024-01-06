RT: Следком Москвы не проводит какое-либо расследование в отношении Ивлеевой

Источник RT опроверг информацию, что ГСУ СК России по г. Москве якобы проводит какое-либо расследование в отношении блогера Анастасии Ивлеевой.

По словам источника RT, эта информация не соответствует действительности.

Ранее стало известно, что после «голой» вечеринки ФНС решила проверить деятельность фирм Ивлеевой. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отмечала, что проверка имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела.



Также московская полиция проводит доследственную проверку по статье за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации.

Ранее Ивлеева записала видео из Санкт-Петербурга на фоне распространившейся в СМИ информации о её отъезде из России.