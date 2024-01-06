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Житель Петербурга выбросил своего друга из окна второго этажа

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В Санкт-Петербурге мужчина выбросил из окна второго этажа своего друга.
Житель Петербурга выбросил своего друга из окна второго этажа
  • РИА Новости

Об этом сообщило 78.ru.

Приятели отмечали праздники, однако хозяин квартиры решил «выпроводить» своего друга через окно.

По данным издания, у пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы и перелом бедра. Он находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Ранее житель Кемерова в состоянии алкогольного опьянения выбросил лабрадора из окна третьего этажа после ссоры с женой.

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