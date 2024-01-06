Житель Петербурга выбросил своего друга из окна второго этажа

В Санкт-Петербурге мужчина выбросил из окна второго этажа своего друга.

Об этом сообщило 78.ru.

Приятели отмечали праздники, однако хозяин квартиры решил «выпроводить» своего друга через окно.

По данным издания, у пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы и перелом бедра. Он находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Ранее житель Кемерова в состоянии алкогольного опьянения выбросил лабрадора из окна третьего этажа после ссоры с женой.