Житель Петербурга выбросил своего друга из окна второго этажа
- РИА Новости
Об этом сообщило 78.ru.
Приятели отмечали праздники, однако хозяин квартиры решил «выпроводить» своего друга через окно.
По данным издания, у пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы и перелом бедра. Он находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.
Ранее житель Кемерова в состоянии алкогольного опьянения выбросил лабрадора из окна третьего этажа после ссоры с женой.