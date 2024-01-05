RT в Telegram
Подпишись

Воронежская область начала приём жителей обстреливаемого украинцами Белгорода

Короткая ссылка
Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что регион начал принимать в пункты временного размещения жителей обстреливаемого украинцами Белгорода.

«Понимая всю сложность ситуации, мы предложили соседям воспользоваться нашими пунктами временного размещения. Несколько семей накануне уже приехали в них», — сообщил губернатор в своём Telegram-канале.

Глава Воронежской области добавил, что в случае надобности для белгородцев будет подготовлено ещё больше мест в пунктах временного размещения.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что власти региона помогут выехать жителям Белгорода в Старый Оскол и Губкин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить