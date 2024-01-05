Воронежская область начала приём жителей обстреливаемого украинцами Белгорода

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что регион начал принимать в пункты временного размещения жителей обстреливаемого украинцами Белгорода.

«Понимая всю сложность ситуации, мы предложили соседям воспользоваться нашими пунктами временного размещения. Несколько семей накануне уже приехали в них», — сообщил губернатор в своём Telegram-канале.

Глава Воронежской области добавил, что в случае надобности для белгородцев будет подготовлено ещё больше мест в пунктах временного размещения.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что власти региона помогут выехать жителям Белгорода в Старый Оскол и Губкин.