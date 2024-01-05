Гладков: власти помогут выехать жителям Белгорода в Старый Оскол и Губкин

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что власти региона помогут выехать жителям Белгорода в Старый Оскол и Губкин.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Уже сегодня мы готовы вас перевезти в Старый Оскол и Губкин, где вы будете находиться в достаточно комфортных условиях, в тёплых и безопасных номерах», — сообщил глава региона.

По его словам, всем, кто будет вывезен из Белгорода, предоставят место для размещения. Если вдруг не хватит площадей в пунктах временного размещения в области, то региональные власти обратятся к коллегам, губернаторам других регионов.

«Они и в конце декабря, и в начале уже этого, 2024 года звонили мне, поступали десятки звонков от моих коллег с тем, чтобы помочь всем вам, уважаемые жители Белгородской области», — добавил он.

Ночью 5 января средства ПВО уничтожили десять украинских ракет РСЗО «Ольха» над Белгородской областью.