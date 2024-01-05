Мантуров принял участие в заседании совета Военного технополиса ЭРА

Вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров принял участие в выездном заседании совета Военного инновационного технополиса ЭРА Минобороны России на базе военного полигона Раевский под Новороссийском.

Об этом сообщает российское Министерство обороны.

Заседание состоялось под руководством Мантурова, научного руководителя технополиса — президента НИЦ «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука и первого заместителя Минобороны России Руслана Цаликова.

Во время встречи прошёл динамический показ разработанных резидентами и предприятиями — участниками ВИТ ЭРА средств борьбы с БПЛА.

На полигоне члены совета ознакомились с техническими возможностями современных и перспективных комплексов противодействия БПЛА. Уточняется, что представленные комплексы способны обеспечивать защиту стационарных и мобильных объектов от беспилотников различных типов, включая FPV-дроны.

Уточняется, что часть продемонстрированной техники уже проходит апробацию в зоне СВО, а часть находится на финальной стадии разработки.

Представители российского ВПК доложили участникам заседания о новейших разработках, проводимых на предприятиях, и выполнении работ по обеспечению поставки средств борьбы с беспилотными летательными аппаратами в войска.

Ранее российская группировка войск «Запад» применила на Купянском направлении самый современный комплекс РЭБ, обеспечивающий всеракурсную защиту от любых беспилотников.