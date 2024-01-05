Мантуров принял участие в заседании совета Военного технополиса ЭРА
Об этом сообщает российское Министерство обороны.
Заседание состоялось под руководством Мантурова, научного руководителя технополиса — президента НИЦ «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука и первого заместителя Минобороны России Руслана Цаликова.
Во время встречи прошёл динамический показ разработанных резидентами и предприятиями — участниками ВИТ ЭРА средств борьбы с БПЛА.
На полигоне члены совета ознакомились с техническими возможностями современных и перспективных комплексов противодействия БПЛА. Уточняется, что представленные комплексы способны обеспечивать защиту стационарных и мобильных объектов от беспилотников различных типов, включая FPV-дроны.
Уточняется, что часть продемонстрированной техники уже проходит апробацию в зоне СВО, а часть находится на финальной стадии разработки.
Представители российского ВПК доложили участникам заседания о новейших разработках, проводимых на предприятиях, и выполнении работ по обеспечению поставки средств борьбы с беспилотными летательными аппаратами в войска.
Ранее российская группировка войск «Запад» применила на Купянском направлении самый современный комплекс РЭБ, обеспечивающий всеракурсную защиту от любых беспилотников.