В Москве из Театра Луны эвакуировали порядка 360 зрителей из-за прорыва трубы
- РИА Новости
Как сообщили ТАСС в оперативных службах, трубы отопления лопнули из-за морозов.
«В результате были прерваны спектакли, около 360 зрителей эвакуировали», — сказал собеседник.
Уточняется, что пострадавших в результате ЧП нет. Специалисты занимаются ремонтом повреждений и устранением последствий аварии.
Ранее в Железногорске Курской области из-за атаки ВСУ произошёл прорыв теплотрассы, 17 многоквартирных домов остались без отопления.