В Москве из Театра Луны эвакуировали порядка 360 зрителей из-за прорыва трубы

Около 360 зрителей были эвакуированы из Театра Луны на Малой Ордынке в центре столицы в связи с прорывом трубы.

РИА Новости

Как сообщили ТАСС в оперативных службах, трубы отопления лопнули из-за морозов. «В результате были прерваны спектакли, около 360 зрителей эвакуировали», — сказал собеседник. Уточняется, что пострадавших в результате ЧП нет. Специалисты занимаются ремонтом повреждений и устранением последствий аварии. Ранее в Железногорске Курской области из-за атаки ВСУ произошёл прорыв теплотрассы, 17 многоквартирных домов остались без отопления.