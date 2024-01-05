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В Москве из Театра Луны эвакуировали порядка 360 зрителей из-за прорыва трубы

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Около 360 зрителей были эвакуированы из Театра Луны на Малой Ордынке в центре столицы в связи с прорывом трубы.
В Москве из Театра Луны эвакуировали порядка 360 зрителей из-за прорыва трубы
  • РИА Новости

Как сообщили ТАСС в оперативных службах, трубы отопления лопнули из-за морозов.

«В результате были прерваны спектакли, около 360 зрителей эвакуировали», — сказал собеседник.

Уточняется, что пострадавших в результате ЧП нет. Специалисты занимаются ремонтом повреждений и устранением последствий аварии.

Ранее в Железногорске Курской области из-за атаки ВСУ произошёл прорыв теплотрассы, 17 многоквартирных домов остались без отопления.

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