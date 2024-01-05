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Четырёхмиллионный гость «России» получил сертификат на посещение виноделен

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Международную выставку «Россия» 5 января посетил четырёхмиллионный гость — это Дарья Молодцова из Тулы, приехавшая на выставку вместе с супругом Владимиром и друзьями Марией Александровой и Антоном Петровым. Дарья получила в подарок сертификат на посещение лучших виноделен и виноградников России, а также туристическую поездку по Краснодарскому краю.
Четырёхмиллионный гость «России» получил сертификат на посещение виноделен
  • РИА Новости

«Я даже не знаю, что сказать. Это не передать словами. Мы ехали на выставку спонтанно. Это невероятно, мы очень рады — это прекрасный новогодний подарок», — сказала Молодцова.

Девушку встретили в павильоне №51, где расположена одна из локаций экспозиции Минсельхоза России — «Есть своё!». Для Дарьи и её компании министерство организовало экскурсию по мультимедийной выставке «Путь зерна», а также дегустацию блюд из российских продуктов.

Накануне на выставке-форуме «Россия» был установлен новый рекорд посещаемости — в первый рабочий день в новом году её гостями стали 156 тыс. человек.

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