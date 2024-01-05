Четырёхмиллионный гость «России» получил сертификат на посещение виноделен
- РИА Новости
«Я даже не знаю, что сказать. Это не передать словами. Мы ехали на выставку спонтанно. Это невероятно, мы очень рады — это прекрасный новогодний подарок», — сказала Молодцова.
Девушку встретили в павильоне №51, где расположена одна из локаций экспозиции Минсельхоза России — «Есть своё!». Для Дарьи и её компании министерство организовало экскурсию по мультимедийной выставке «Путь зерна», а также дегустацию блюд из российских продуктов.
Накануне на выставке-форуме «Россия» был установлен новый рекорд посещаемости — в первый рабочий день в новом году её гостями стали 156 тыс. человек.