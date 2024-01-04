Выставку «Россия» в первый день работы в 2024 году посетили 156 тысяч человек

На выставке-форуме «Россия» установлен новый рекорд посещаемости — в первый рабочий день в новом году её гостями стали 156 тыс. человек.

Выставка продолжила работу 3 января после двух технических дней, во время которых специалисты обновляли экспозиции и готовились ко встрече гостей.

Так, посетителям предложили специальную новогоднюю программу, которая в первую очередь ориентирована на семьи с детьми. Например, в павильоне № 2 «СБЕР» прошёл мастер-класс по созданию новогоднего мультфильма. Также на выставке 3 января прошёл Парад Дедов Морозов и концерт от VK, где выступили Тося Чайкина и DJ Грув.

Большой интерес выставка вызвала и 31 декабря, мероприятия в этот день посетили свыше 120 тыс. человек. Гостями жители всех 89 регионов России, в том числе участники специальной военной операции и их семьи.

Всего за первые два месяца работы выставку «Россия» почти 4 млн человек.