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Выставку «Россия» в первый день работы в 2024 году посетили 156 тысяч человек

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На выставке-форуме «Россия» установлен новый рекорд посещаемости — в первый рабочий день в новом году её гостями стали 156 тыс. человек.
Выставку «Россия» в первый день работы в 2024 году посетили 156 тысяч человек
  • © Фотохост-агентство РИА Новости

Выставка продолжила работу 3 января после двух технических дней, во время которых специалисты обновляли экспозиции и готовились ко встрече гостей.

Так, посетителям предложили специальную новогоднюю программу, которая в первую очередь ориентирована на семьи с детьми. Например, в павильоне № 2 «СБЕР» прошёл мастер-класс по созданию новогоднего мультфильма. Также на выставке 3 января прошёл Парад Дедов Морозов и концерт от VK, где выступили Тося Чайкина и DJ Грув.

Большой интерес выставка вызвала и 31 декабря, мероприятия в этот день посетили свыше 120 тыс. человек. Гостями жители всех 89 регионов России, в том числе участники специальной военной операции и их семьи.

Всего за первые два месяца работы выставку «Россия» почти 4 млн человек.

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