РБК: пользователи онлайн-кинотеатров столкнулись с новыми уловками мошенников

Пользователи онлайн-кинотеатров сообщили о новом виде мошенничества, когда во время оформления промоподписки на скидочных сайтах их перенаправляют на порталы «курсов в сфере инфобизнеса», например по работе с криптовалютой.

Об этом рассказал РБК представитель рынка онлайн-кинотеатров.

В открывшемся окне невнимательный пользователь может случайно внести свои данные и оплатить символическую стоимость промоподписки в 1 рубль. Таким образом вместо кино он получает подписку на «коучей».

С таким мошенничеством уже столкнулись пользователи, которые пытались подписаться на «Иви», отмечает издание.

Ранее сообщалось, что в декабре мошенники под видом сотрудников Росфинмониторинга обманули жительницу Ульяновска.