РБК: пользователи онлайн-кинотеатров столкнулись с новыми уловками мошенников
- Gettyimages.ru
Об этом рассказал РБК представитель рынка онлайн-кинотеатров.
В открывшемся окне невнимательный пользователь может случайно внести свои данные и оплатить символическую стоимость промоподписки в 1 рубль. Таким образом вместо кино он получает подписку на «коучей».
С таким мошенничеством уже столкнулись пользователи, которые пытались подписаться на «Иви», отмечает издание.
Ранее сообщалось, что в декабре мошенники под видом сотрудников Росфинмониторинга обманули жительницу Ульяновска.