RT в Telegram
Подпишись

РБК: пользователи онлайн-кинотеатров столкнулись с новыми уловками мошенников

Короткая ссылка
Пользователи онлайн-кинотеатров сообщили о новом виде мошенничества, когда во время оформления промоподписки на скидочных сайтах их перенаправляют на порталы «курсов в сфере инфобизнеса», например по работе с криптовалютой.
РБК: пользователи онлайн-кинотеатров столкнулись с новыми уловками мошенников
  • Gettyimages.ru

Об этом рассказал РБК представитель рынка онлайн-кинотеатров.

В открывшемся окне невнимательный пользователь может случайно внести свои данные и оплатить символическую стоимость промоподписки в 1 рубль. Таким образом вместо кино он получает подписку на «коучей».

С таким мошенничеством уже столкнулись пользователи, которые пытались подписаться на «Иви», отмечает издание. 

Ранее сообщалось, что в декабре мошенники под видом сотрудников Росфинмониторинга обманули жительницу Ульяновска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить