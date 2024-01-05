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В ДТП с двумя иномарками в Приморье погибли три человека

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Три человека, в том числе ребёнок, погибли при встречном столкновении двух иномарок на трассе в Приморье.

Информация об этом появилась в Telegram-канале краевой прокуратуры.

«В результате ДТП погибли водитель, женщина-пассажир и малолетний ребёнок, которые находились в Toyota Nadia», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что ещё одна несовершеннолетняя пассажирка была госпитализирована с травмами.

Ещё два мужчины, предварительно, отказались от госпитализации и находятся на месте аварии.

Ранее три человека погибли в ДТП на трассе «Кавказ».

Также один человек погиб при столкновении автобуса с грузовиком в Курской области.

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