Один человек погиб при столкновении автобуса с грузовиком в Курской области

Один человек и ещё трое получили травмы в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком КамАЗ в Курской области.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на заявление регионального отделения МВД, погиб водитель автобуса, а пострадавшими являются три его пассажира.

«В результате ДТП водитель автобуса скончался на месте происшествия. Пассажирки автобуса — девушка 2005 года рождения и две женщины 1973 и 1976 годов рождения — получили ранения и были доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Полиция выясняет все обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП с участием маршрутки в Энгельсском районе Саратовской области.