Один человек погиб при столкновении автобуса с грузовиком в Курской области
Как уточняет ТАСС со ссылкой на заявление регионального отделения МВД, погиб водитель автобуса, а пострадавшими являются три его пассажира.
«В результате ДТП водитель автобуса скончался на месте происшествия. Пассажирки автобуса — девушка 2005 года рождения и две женщины 1973 и 1976 годов рождения — получили ранения и были доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
Полиция выясняет все обстоятельства аварии.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП с участием маршрутки в Энгельсском районе Саратовской области.