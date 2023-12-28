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В Саратовской области в ДТП с маршруткой погиб человек

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Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП с участием маршрутки в Энгельсском районе Саратовской области.
В Саратовской области в ДТП с маршруткой погиб человек
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.

«В Энгельсском районе вблизи станции Титоренко произошло столкновение трёх автомобилей: маршрутной «Газели», УАЗа и КамАЗа», — написал он в Telegram.

Один человек погиб, ещё трое пострадали. 

Ранее сообщалось, что в результате столкновения минивэна и грузовика на трассе в Бурятии пострадали шесть граждан Монголии.

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