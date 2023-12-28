В Саратовской области в ДТП с маршруткой погиб человек
- РИА Новости
Об этом сообщил глава управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.
«В Энгельсском районе вблизи станции Титоренко произошло столкновение трёх автомобилей: маршрутной «Газели», УАЗа и КамАЗа», — написал он в Telegram.
Один человек погиб, ещё трое пострадали.
Ранее сообщалось, что в результате столкновения минивэна и грузовика на трассе в Бурятии пострадали шесть граждан Монголии.