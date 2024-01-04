В аэропорту Шереметьево предупредили о возможных задержках рейсов из-за морозов
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление.
«Возможны задержки в обслуживании пассажиров и авиакомпаний в Международном аэропорту Шереметьево в связи с аномально низкой отрицательной температурой воздуха на протяжении более двух суток», — отметила пресс-служба аэропорта.
Уточняется, что было увеличено время на обслуживание воздушных судов, пассажиров и обработку багажа.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что первая пятидневка в Москве и Подмосковье будет крайне холодной.