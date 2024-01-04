Поезд совершил длительную остановку в поле под Челябинском из-за поломки колёс
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«4 января в связи с неисправностью буксового узла колёсной пары вагона грузового поезда №2807 на перегоне Кунашак — Муслюмово Южно-Уральской железной дороги — филиала ОАО РЖД произошла задержка в движении шести поездов», — говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что ЧП затронуло 2827 пассажиров. Движение пассажирских поездов было восстановлено в 17:43 по местному времени.
По факту происшествия организована проверка.
Ранее на МЦД-3 в Москве произошла задержка поездов в сторону станции «Ипподром» из-за вынужденной остановки электропоезда.