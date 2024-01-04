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Поезд совершил длительную остановку в поле под Челябинском из-за поломки колёс

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Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры заявила, что на Южно-Уральской железной дороге восстановили нормальное движение поездов. До этого сообщалось о задержке в движении шести поездов.
Поезд совершил длительную остановку в поле под Челябинском из-за поломки колёс
  • Gettyimages.ru
  • © Monty Rakusen

«4 января в связи с неисправностью буксового узла колёсной пары вагона грузового поезда №2807 на перегоне Кунашак — Муслюмово Южно-Уральской железной дороги — филиала ОАО РЖД произошла задержка в движении шести поездов», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что ЧП затронуло 2827 пассажиров. Движение пассажирских поездов было восстановлено в 17:43 по местному времени.

По факту происшествия организована проверка.

Ранее на МЦД-3 в Москве произошла задержка поездов в сторону станции «Ипподром» из-за вынужденной остановки электропоезда.

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