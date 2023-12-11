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На МЦД-3 в Москве произошла задержка поездов из-за сбоя

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На МЦД-3 в Москве произошла задержка поездов в сторону станции «Ипподром» из-за вынужденной остановки электропоезда.
На МЦД-3 в Москве произошла задержка поездов из-за сбоя
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД).

«Сегодня в 18:50 на перегоне Москва-Казанская — Перово Казанского направления МЖД по техническим причинам совершил вынужденную остановку электропоезд №7454», — отмечается в заявлении.

В связи с данной ситуацией специалисты принимают все необходимые меры, чтобы движение вновь вошло в график.

8 декабря движение поездов было остановлено на восточном участке Арбатско-Покровской линии метро в Москве.

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