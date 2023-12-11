На МЦД-3 в Москве произошла задержка поездов из-за сбоя
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД).
«Сегодня в 18:50 на перегоне Москва-Казанская — Перово Казанского направления МЖД по техническим причинам совершил вынужденную остановку электропоезд №7454», — отмечается в заявлении.
В связи с данной ситуацией специалисты принимают все необходимые меры, чтобы движение вновь вошло в график.
8 декабря движение поездов было остановлено на восточном участке Арбатско-Покровской линии метро в Москве.