На МЦД-3 в Москве произошла задержка поездов из-за сбоя

На МЦД-3 в Москве произошла задержка поездов в сторону станции «Ипподром» из-за вынужденной остановки электропоезда.

Об этом говорится в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД).

«Сегодня в 18:50 на перегоне Москва-Казанская — Перово Казанского направления МЖД по техническим причинам совершил вынужденную остановку электропоезд №7454», — отмечается в заявлении.

В связи с данной ситуацией специалисты принимают все необходимые меры, чтобы движение вновь вошло в график.

8 декабря движение поездов было остановлено на восточном участке Арбатско-Покровской линии метро в Москве.