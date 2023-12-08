На участке Арбатско-Покровской линии метро в Москве остановили движение
Движение поездов остановлено на восточном участке Арбатско-Покровской линии метро в Москве.
- РИА Новости
«На Арбатско-Покровской линии (3) нет движения между «Щёлковской» и «Партизанской», — сообщили в Дептрансе Москвы.
Ранее сообщалось, что две женщины устроили драку в вагоне московского метро из-за того, что одна из них громко слушала музыку.
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