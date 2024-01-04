В Москве возобновили теплоснабжение домов на северо-востоке
- Gettyimages.ru
- © Artfoliophoto
Об этом сообщает РИА Новости.
«Восстановлено теплоснабжение домов, нарушенное из-за возгорания на подстанции в СВАО… Решена одна из первостепенных задач — по энергоснабжению отключенных в результате возгорания на подстанции тепловых пунктов», — говорится в сообщении.
Утром 4 января возгорание произошло на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы.
После этого в Москве был создан оперативный штаб для полного восстановления электро- и теплоснабжения на северо-востоке города.