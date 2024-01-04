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В Москве возобновили теплоснабжение домов на северо-востоке

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В столичном оперштабе заявили, что теплоснабжение домов на северо-востоке Москвы полностью возобновлено.
В Москве возобновили теплоснабжение домов на северо-востоке
  • Gettyimages.ru
  • © Artfoliophoto

Об этом сообщает РИА Новости.

«Восстановлено теплоснабжение домов, нарушенное из-за возгорания на подстанции в СВАО… Решена одна из первостепенных задач — по энергоснабжению отключенных в результате возгорания на подстанции тепловых пунктов», — говорится в сообщении.

Утром 4 января возгорание произошло на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы. 

После этого в Москве был создан оперативный штаб для полного восстановления электро- и теплоснабжения на северо-востоке города.

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