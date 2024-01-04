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Два ребёнка погибли в результате пожара в Подмосковье

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Два ребёнка погибли в результате возгорания в СНТ «Лесное-2» Богородского городского округа на улице 6-я Восточная в Московской области.
Два ребёнка погибли в результате пожара в Подмосковье
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале МЧС Московской области.

«Поступило сообщение о пожаре в СНТ «Лесное-2» Богородского городского округа на улице 6-я Восточная. К месту были оперативно направлены пожарно-спасательные подразделения. К сожалению, на месте пожара были обнаружены тела двух несовершеннолетних детей (девочки 2008 г. р. и 2009 г. р.)», — отмечается в сообщении.

Как пишет ведомство, с детьми перед пожаром оставался дедушка одной из девочек. Ночью он обнаружил, что отопительный прибор садового дома находился в неисправном состоянии и своими силами попытался его отремонтировать. В ходе ремонта произошла вспышка газо-воздушной смеси и начался пожар.

Ранее сообщалось что при пожаре в Тамбовской области погибли мужчина и двое детей.

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