В Белгороде продлили на день приостановку работы трёх крупных ТЦ
«Договорились с руководством ТРЦ «РИО», МТРК «Сити Молл Белгородский» и ТЦ «Мега Гринн», что 5 января центры работать не будут», — написал мэр Валентин Демидов в Telegram.
Дальнейшие решения будут приниматься исходя из оперативной обстановки.
Работа крупных торговых центров в городе ранее была приостановлена для безопасности граждан в свете ударов со стороны украинских войск.
Власти также приняли совместное решение с руководством кинотеатров «Русич», «Победа» и «Радуга» о временной приостановке работы. Билеты, которые были проданы предварительно, можно будет использовать позже, когда позволит оперативная обстановка.