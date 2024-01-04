В Белгороде продлили на день приостановку работы трёх крупных ТЦ

Власти Белгорода решили приостановить ещё на день работу трёх крупных торговых центров.

«Договорились с руководством ТРЦ «РИО», МТРК «Сити Молл Белгородский» и ТЦ «Мега Гринн», что 5 января центры работать не будут», — написал мэр Валентин Демидов в Telegram.

Дальнейшие решения будут приниматься исходя из оперативной обстановки.

Работа крупных торговых центров в городе ранее была приостановлена для безопасности граждан в свете ударов со стороны украинских войск.

Власти также приняли совместное решение с руководством кинотеатров «Русич», «Победа» и «Радуга» о временной приостановке работы. Билеты, которые были проданы предварительно, можно будет использовать позже, когда позволит оперативная обстановка.