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В Белгороде продлили на день приостановку работы трёх крупных ТЦ

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Власти Белгорода решили приостановить ещё на день работу трёх крупных торговых центров.

«Договорились с руководством ТРЦ «РИО», МТРК «Сити Молл Белгородский» и ТЦ «Мега Гринн», что 5 января центры работать не будут», — написал мэр Валентин Демидов в Telegram.

Дальнейшие решения будут приниматься исходя из оперативной обстановки.

Работа крупных торговых центров в городе ранее была приостановлена для безопасности граждан в свете ударов со стороны украинских войск.

Власти также приняли совместное решение с руководством кинотеатров «Русич», «Победа» и «Радуга» о временной приостановке работы. Билеты, которые были проданы предварительно, можно будет использовать позже, когда позволит оперативная обстановка.

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