Москвичка призналась в убийстве собственного ребёнка, чьё тело нашли на балконе

Жительница Москвы признала вину в убийстве собственного ребёнка, тело которого было обнаружено на балконе, говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры.

По данным правоохранителей, 17-летняя мать вечером 31 декабря 2023 года во время купания насильно удерживала ребёнка под водой. После того, как ребёнок перестал подавать признаки жизни, она и бабушка ребёнка положили тело в коляску и вынесли на балкон.

Следствие возбудило уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Ранее сообщалось, что в Свердловской области возбудили дело против матери, закопавшей ребёнка в сугроб.