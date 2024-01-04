Найденная на трассе в Хабаровском крае тигрица умерла

Тигрица, которую нашли на трассе Хабаровск — Владивосток, умерла. У животного изначально было немного шансов, однако специалисты до последнего боролись за её жизнь, сообщил центр «Амурский тигр».

«Возраст хищницы — около трёх лет, она крайне истощена, однако внешних ранений и переломов костей у неё нет. Кровь отправили на анализы. Больше предстоит выяснить в ходе вскрытия», — сообщили там.

Специалисты поблагодарили граждан, которые сообщили о животном, — это помогло предотвратить возможные ДТП и вероятные нежелательные последствия от встречи с тигром для других граждан.

«Именно благодаря неравнодушным людям тигр в России жив», — добавили в центре.

Как ранее сообщили в «Амурском тигре», у хищника, которого, предположительно, сбила машина в Хабаровском крае, не было открытых повреждений, но при ДТП зачастую бывают внутренние.

Из-за стресса и болевого шока тигрица была невосприимчива к снотворному, пришлось ввести несколько доз препарата.