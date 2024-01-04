Найденная на трассе в Хабаровском крае тигрица умерла
«Возраст хищницы — около трёх лет, она крайне истощена, однако внешних ранений и переломов костей у неё нет. Кровь отправили на анализы. Больше предстоит выяснить в ходе вскрытия», — сообщили там.
Специалисты поблагодарили граждан, которые сообщили о животном, — это помогло предотвратить возможные ДТП и вероятные нежелательные последствия от встречи с тигром для других граждан.
«Именно благодаря неравнодушным людям тигр в России жив», — добавили в центре.
Как ранее сообщили в «Амурском тигре», у хищника, которого, предположительно, сбила машина в Хабаровском крае, не было открытых повреждений, но при ДТП зачастую бывают внутренние.
Из-за стресса и болевого шока тигрица была невосприимчива к снотворному, пришлось ввести несколько доз препарата.