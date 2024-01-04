RT в Telegram
Подпишись

Найденная на трассе в Хабаровском крае тигрица умерла

Короткая ссылка
Тигрица, которую нашли на трассе Хабаровск — Владивосток, умерла. У животного изначально было немного шансов, однако специалисты до последнего боролись за её жизнь, сообщил центр «Амурский тигр».

«Возраст хищницы — около трёх лет, она крайне истощена, однако внешних ранений и переломов костей у неё нет. Кровь отправили на анализы. Больше предстоит выяснить в ходе вскрытия», — сообщили там.

Специалисты поблагодарили граждан, которые сообщили о животном, — это помогло предотвратить возможные ДТП и вероятные нежелательные последствия от встречи с тигром для других граждан.

«Именно благодаря неравнодушным людям тигр в России жив», — добавили в центре.

Как ранее сообщили в «Амурском тигре», у хищника, которого, предположительно, сбила машина в Хабаровском крае, не было открытых повреждений, но при ДТП зачастую бывают внутренние.

Из-за стресса и болевого шока тигрица была невосприимчива к снотворному, пришлось ввести несколько доз препарата.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить