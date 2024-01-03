Путин снял ограничения с трёх международных акционеров «Полюса» и «ФосАгро»
Они зарегистрированы в Приморском крае и Калининградской области.
Как поясняет РБК, «Вандл холдингс лимитед» ранее была зарегистрирована на Кипре, а в марте 2022 года редомицилировалась на остров Русский в Приморье. Это акционер золотодобывающей компании «Полюс», она владеет её долей в 46,35%.
«Адорабелла» и «Хлодвиг энтерпрайзес» владеют 43,6% в производителе удобрений «ФосАгро». Они редомицилировались из Швейцарии в Калининградскую область в апреле 2022 года.
В конце декабря «Яндекс» зарегистрировался на территории специального административного района на острове Октябрьский в Калининградской области. В реестре САР появилась запись о том, что 26 декабря международная компания включена в реестр участников.