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Путин снял ограничения с трёх международных акционеров «Полюса» и «ФосАгро»

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Президент России Владимир Путин снял ограничения с ряда иностранных компаний, которые зарегистрировались в Российской Федерации. Среди них «Вандл холдингс лимитед», «Адорабелла» и «Хлодвиг энтерпрайзес».

Они зарегистрированы в Приморском крае и Калининградской области.

Как поясняет РБК, «Вандл холдингс лимитед» ранее была зарегистрирована на Кипре, а в марте 2022 года редомицилировалась на остров Русский в Приморье. Это акционер золотодобывающей компании «Полюс», она владеет её долей в 46,35%.

«Адорабелла» и «Хлодвиг энтерпрайзес» владеют 43,6% в производителе удобрений «ФосАгро». Они редомицилировались из Швейцарии в Калининградскую область в апреле 2022 года.

В конце декабря «Яндекс» зарегистрировался на территории специального административного района на острове Октябрьский в Калининградской области. В реестре САР появилась запись о том, что 26 декабря международная компания включена в реестр участников.

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