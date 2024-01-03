Губернатор: четыре человека обратились за медпомощью после ЧП в Петропавловке
- РИА Новости
«За медицинской помощью с лёгкими повреждениями обратились четыре человека», — сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём Telegram-канале.
Гусев также рассказал, что после обследования разрушенного жилья было решено заново построить девять домов.
Глава региона пообещал, что это сделают оперативно и качественно.
К восстановительным работам планируют привлечь строителей со всей области.
Также власти выплатят компенсацию за повреждённые пять легковых автомобилей и трактор. Будут восстановлены хозяйственные постройки и ликвидированы повреждения в домовладениях.
Ранее в Петропавловке восстановили электро-, газо- и теплоснабжение после инцидента с нештатным сходом боеприпаса.
2 января Минобороны России сообщило, что нештатный сход боеприпаса произошёл в Воронежской области. Ведётся расследование обстоятельств произошедшего.