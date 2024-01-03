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Губернатор: четыре человека обратились за медпомощью после ЧП в Петропавловке

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Четыре человека обратились за помощью к медицинским работникам после происшествия с нештатным сходом авиационного боеприпаса в Петропавловке Воронежской области.
Губернатор: четыре человека обратились за медпомощью после ЧП в Петропавловке
  • РИА Новости

«За медицинской помощью с лёгкими повреждениями обратились четыре человека», — сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём Telegram-канале.

Гусев также рассказал, что после обследования разрушенного жилья было решено заново построить девять домов.

Глава региона пообещал, что это сделают оперативно и качественно.

К восстановительным работам планируют привлечь строителей со всей области.

Также власти выплатят компенсацию за повреждённые пять легковых автомобилей и трактор. Будут восстановлены хозяйственные постройки и ликвидированы повреждения в домовладениях.

Ранее в Петропавловке восстановили электро-, газо- и теплоснабжение после инцидента с нештатным сходом боеприпаса.

2 января Минобороны России сообщило, что нештатный сход боеприпаса произошёл в Воронежской области. Ведётся расследование обстоятельств произошедшего.

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