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В Петропавловке вернули свет и газ после нештатного схода боеприпаса

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В селе Петропавловка в Воронежской области восстановили электро-, газо- и теплоснабжение после инцидента с нештатным сходом боеприпаса во время полёта самолёта российских ВКС. Об этом сообщил глава администрации Острогожского района Сергей Хорошилов.
В Петропавловке вернули свет и газ после нештатного схода боеприпаса
  • Gettyimages.ru

«Электро, газо- и теплоснабжение в села Петропавловка восстановлено. Люди размещены в пансионате «Коротоякский» , а также у родственников. Всем будет оказана необходимая помощь и поддержка, никто не останется без внимания», — говорится в его сообщении.

2 января Минобороны России сообщило, что нештатный сход боеприпаса произошёл в Воронежской области. Ведётся расследование обстоятельств произошедшего.

По данным министерства, никто не пострадал, повреждения получили шесть частных строений.

Губернатор региона Александр Гусев поручил в максимально короткие сроки выплатить компенсации и решить вопрос со строительством нового жилья для пострадавших.

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