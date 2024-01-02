В Петропавловке вернули свет и газ после нештатного схода боеприпаса
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«Электро, газо- и теплоснабжение в села Петропавловка восстановлено. Люди размещены в пансионате «Коротоякский» , а также у родственников. Всем будет оказана необходимая помощь и поддержка, никто не останется без внимания», — говорится в его сообщении.
2 января Минобороны России сообщило, что нештатный сход боеприпаса произошёл в Воронежской области. Ведётся расследование обстоятельств произошедшего.
По данным министерства, никто не пострадал, повреждения получили шесть частных строений.
Губернатор региона Александр Гусев поручил в максимально короткие сроки выплатить компенсации и решить вопрос со строительством нового жилья для пострадавших.