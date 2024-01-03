В Белгороде и Белгородском районе объявили авиационную опасность.

Об этом говорится в сообщении администрации Белгорода в Telegram-канале.

«Город Белгород и Белгородский район. Авиационная опасность», — предупредили местные власти.

Ранее сообщалось, что два неразорвавшихся снаряда обнаружили в частном секторе Белгорода после обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.

Минобороны сообщило, что 3 января над Белгородской областью уничтожили шесть ракет реактивной системы залпового огня «Ольха» и шесть ракет ракетного комплекса «Точка-У».