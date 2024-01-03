РИА Новости: учёные назвали причину смерти первооткрывателей гробницы Тутанхамона

Саркофаг Тутанхамона британские археологи вскрыли сто лет назад, 3 января 1924 года. Учёные установили причину смерти первооткрывателей гробницы Тутанхамона, опровергнув так называемое проклятие фараона, пишет РИА Новости.

Гробница Тутанхамона была обнаружена в ноябре 1922 года участниками экспедиции во главе с британским исследователем Говардом Картером и археологом лордом Джорджем Карнарвоном.

В последующие годы умерли несколько человек, причастных к открытию гробницы.

Так, в 1923 году лорд Карнарвон умер от заражения крови. В том же году скончался египетский принц Али Камель Фахми Бей. Спустя год умер рентгенолог сэр Арчибальд Дуглас-Рейд. В 1928-м наступила смерть археолога Артура Мейса. В 1929 году умер Ричард Бартель, секретарь Картера.

Отмечается, что учёные изучили настенные надписи в усыпальнице, однако не нашли намёков на «наказание расхитителям».

Учёные предположили, что лорд Карнарвон мог умереть от «пещерной болезни», которая вызывается микроскопическими грибками Aspergillus. Отмечается, что египетские гробницы имеют благоприятную среду для размножения этих грибков.

При простом сопоставлении фактов из списка «жертв проклятия» исключили принца Али Камеля Фахми Бея, которого застрелила жена. Также из этого списка исключили имя рентгенолога Арчибальда Дугласа-Рейда, который получил большую дозу облучения.

Как писал научный скептик Джеймс Рэнди, средняя продолжительность жизни большинства участников экспедиции после вскрытия гробницы составила 23 года.

Говард Картер скончался в 1939 году в возрасте 64 лет из-за онкологического заболевания. Охранявший вход в погребальную камеру Ричард Адамсон дожил до 1982-го.

В октябре 2023 года группа археологов во время проведения раскопок в центральной части Египта обнаружила сотни кувшинов, где находилось вино, которому 5 тыс. лет.