ВС России в 2023 году сформировали две армии, корпус, 50 соединений и частей
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на материалы Министерства обороны России.
Отмечается, что в том числе были сформированы четыре дивизии, 18 бригад и 28 полков.
1 декабря российский президент Владимир Путин установил штатную численность вооружённых сил страны в количестве 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих.
В оборонном ведомстве России уточнили, что численность вооружённых сил страны увеличена на 170 тыс. человек.