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ВС России в 2023 году сформировали две армии, корпус, 50 соединений и частей

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В Вооружённых силах России в прошлом году созданы две общевойсковые армии, смешанный авиационный корпус, 50 соединений и воинских частей.
ВС России в 2023 году сформировали две армии, корпус, 50 соединений и частей
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на материалы Министерства обороны России.

Отмечается, что в том числе были сформированы четыре дивизии, 18 бригад и 28 полков.

1 декабря российский президент Владимир Путин установил штатную численность вооружённых сил страны в количестве 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих.

В оборонном ведомстве России уточнили, что численность вооружённых сил страны увеличена на 170 тыс. человек.

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