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Киркоров заявил, что у него много врагов

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Певец Филипп Киркоров в своём поздравлении с Новым годом заявил, что у него много врагов.

Об этом он написал в соцсетях.

По его словам, прошедший год расставил многое на свои места и раскрыл ему глаза на многих его знакомых.

«К счастью, друзей у меня очень много. Врагов немерено, тоже их хватает», — сказал артист.

Ранее главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила, что фрагменты с участием артистов Киркорова и Лолиты Милявской вырезали из эфира новогодних программ на федеральных каналах.

Также организаторы сообщили об отмене выступлений Киркорова и Лолиты на «Зимнем Show».

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