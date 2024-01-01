Кадыров сообщил о появлении в Чечне нового города Ойсхара
- РИА Новости
«Первый день наступившего нового года ознаменовался для Чеченской Республики появлением нового города Ойсхара», — написал он в Telegram.
Отмечается, что получение городского статуса положительно повлияет на дальнейшее развитие населённого пункта.
Ранее Кадыров предложил участникам скандальной вечеринки в Москве вместо извинений доказать свою гражданскую позицию делом и приехать в университет спецназа в Гудермесе, чтобы принять участие в организации тренировок бойцов «в быту, в столовой, в постирочной, в медпункте».