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Кадыров сообщил о появлении в Чечне нового города Ойсхара

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В Чечне появился новый город Ойсхар. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Кадыров сообщил о появлении в Чечне нового города Ойсхара
  • РИА Новости

«Первый день наступившего нового года ознаменовался для Чеченской Республики появлением нового города Ойсхара», —  написал он в Telegram.

Отмечается, что получение городского статуса положительно повлияет на дальнейшее развитие населённого пункта.

Ранее Кадыров предложил участникам скандальной вечеринки в Москве вместо извинений доказать свою гражданскую позицию делом и приехать в университет спецназа в Гудермесе, чтобы принять участие в организации тренировок бойцов «в быту, в столовой, в постирочной, в медпункте».

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