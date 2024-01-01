Максимальная высота волны цунами в Приморье составила 30 сантиметров

Максимальная высота волны цунами в Приморье составила 30 см, во Владивостоке и Находке — 10—20 см, заявили в Примгидромете.

«Максимальная высота волн возле берегов Приморья была отмечена на уровне 30 см (сёла Преображение, Рудная Пристань, Сосуново). В городах Владивостоке и Находке волны достигли отметок 10—20 см», — говорится в сообщении.

В Японии ранее обновили данные об угрозе стихийного бедствия: в районе префектуры Исикава ожидается цунами высотой до 5 м.

Землетрясение в японской префектуре Исикава стало самым мощным для полуострова Ното с 1885 года.

Генсек кабмина Японии Ёсимаса Хаяси заявил о шести случаях обрушения домов в результате землетрясений, под завалами могут находиться люди.