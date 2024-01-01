Максимальная высота волны цунами в Приморье составила 30 сантиметров
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«Максимальная высота волн возле берегов Приморья была отмечена на уровне 30 см (сёла Преображение, Рудная Пристань, Сосуново). В городах Владивостоке и Находке волны достигли отметок 10—20 см», — говорится в сообщении.
В Японии ранее обновили данные об угрозе стихийного бедствия: в районе префектуры Исикава ожидается цунами высотой до 5 м.
Землетрясение в японской префектуре Исикава стало самым мощным для полуострова Ното с 1885 года.
Генсек кабмина Японии Ёсимаса Хаяси заявил о шести случаях обрушения домов в результате землетрясений, под завалами могут находиться люди.