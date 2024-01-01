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В России изменят правила сдачи экзамена на водительские права

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С 1 апреля в России вступят в силу новые правила сдачи экзамена на водительские права согласно проекту приказа МВД.
В России изменят правила сдачи экзамена на водительские права
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, сумму штрафных баллов, при которой экзамен считается проваленным, увеличат с пяти до семи. Также граждане, против которых действует запрет на вождение за езду в нетрезвом виде, не смогут сдать экзамен на права в других категориях до истечения срока административного наказания.

Кроме того, если в процессе сдачи экзамена срок действия российского паспорта или медзаключения истёк, его перенесут до момента предъявления действующих документов.

Ранее сообщалось, что водительские удостоверения, сроки действия которых истекли бы в 2024 и 2025 годах, продлеваются на три года.

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