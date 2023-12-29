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МВД: водительские удостоверения со сроком действия до 2024 и 2025 годов продлят

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Водительские удостоверения, сроки действия которых истекли бы в 2024 и 2025 годах, продлеваются на три года.
МВД: водительские удостоверения со сроком действия до 2024 и 2025 годов продлят
  • РИА Новости

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, продлеваются на три года», — цитирует её ТАСС.

Ранее стало известно, что новый регламент сдачи экзамена на водительские права вступит в силу 1 апреля следующего года.

Как сказано в материале, МВД вносит изменения в перечень оснований для отказа в допуске к экзаменам на право управления транспортом и выдаче водительского удостоверения.

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