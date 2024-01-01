В Москве побили рекорд по вводу объектов образования в 2023 году

Глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин сообщил о рекордном вводе в эксплуатацию объектов образования инвесторами в 2023 году.

«За счёт внебюджетных средств в столице построено 36 детских садов, рассчитанных ориентировочно на 7 тыс. малышей, и 18 школ, вмещающих 14 тыс. учащихся и 810 дошкольников», — приводит его слова «Москва 24».

Лёвкин заявил, что нового рекорда удалось достичь за счёт слаженной работы всех участников инвестиционно-строительного процесса.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв ранее заявил, что свыше 657 тыс. кв. м индивидуального жилья ввели в строй на территории Новой Москвы в 2023 году.