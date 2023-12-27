Бочкарёв рассказал об объёмах ввода индивидуального жилья в Новой Москве

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что свыше 657 тыс. квадратных метров индивидуального жилья ввели в строй на территории Новой Москвы в текущем году.

Заявление Бочкарёва приводит НСН.

Он отметил, что данные показатели соответствуют темпам, набранным в предыдущие годы.

К февралю 2024 года будет введено в эксплуатацию ещё 60—70 тыс. квадратных метров.

Он добавил, что фиксируется большой спрос на индивидуальное жилье в ТиНАО. Как ожидается, набранные темпы строительства в будущем сохранят.

Ранее, как сообщал телеканал «360», мэр Москвы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчёта перед Мосгордумой заявил, что в столице появится 570 тыс. новых рабочих мест в рамках реализации программы комплексного развития территорий.