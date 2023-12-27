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Бочкарёв рассказал об объёмах ввода индивидуального жилья в Новой Москве

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Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что свыше 657 тыс. квадратных метров индивидуального жилья ввели в строй на территории Новой Москвы в текущем году.
Бочкарёв рассказал об объёмах ввода индивидуального жилья в Новой Москве
  • РИА Новости

Заявление Бочкарёва приводит НСН.

Он отметил, что данные показатели соответствуют темпам, набранным в предыдущие годы. 

К февралю 2024 года будет введено в эксплуатацию ещё 60—70 тыс. квадратных метров.

Он добавил, что фиксируется большой спрос на индивидуальное жилье в ТиНАО. Как ожидается, набранные темпы строительства в будущем сохранят.

Ранее, как сообщал телеканал «360», мэр Москвы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчёта перед Мосгордумой заявил, что в столице появится 570 тыс. новых рабочих мест в рамках реализации программы комплексного развития территорий.

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