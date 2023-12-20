Собянин: 570 тысяч новых рабочих мест появится в столице за счёт программы КРТ

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчёта перед Мосгордумой заявил, что в столице появится 570 тыс. новых рабочих мест в рамках реализации программы комплексного развития территорий (КРТ).

Об этом сообщает телеканал «360».

«Благодаря этой программе появится более 570 тыс. мест приложения труда, из них не менее четверти — на производстве», — уточнил мэр.

Он подчеркнул, что городская администрация стимулирует девелоперов к созданию новых мест труда.

В результате в городе появились десятки тысяч рабочих мест, включая новые промышленные производства, добавил Собянин.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва сообщала, что в столице на месте ранее снесённых домов возведут 102 новостройки по программе реновации. Общая площадь квартир в этих домах достигнет 1,8 млн кв. м.