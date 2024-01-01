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Социальные налоговые вычеты выросли до 150 тысяч рублей в год

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Предельный размер социальных налоговых вычетов вырастет с 1 января до 150 тысяч рублей в год.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на внесённые в Налоговый кодекс поправки.

«С 1 января 2024 года вступают в силу изменения... согласно которым совокупный размер вычетов увеличивается до 150 тысяч рублей», — сказано в документе.

Уточняется, что данный лимит относится к совокупности вычетов по расходам на образование, взносы на негосударственное пенсионное обеспечение, лечение (кроме дорогостоящего, для которого ограничений нет), физкультурно-оздоровительные услуги, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни.

Ранее стало известно, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) проиндексируют на 18,5%.

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