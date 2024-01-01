С 1 января МРОТ проиндексируют на 18,5%, он вырастет на 3 тысячи рублей

Минимальный размер оплаты труда проиндексируют на 18,5%.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на федеральные законы.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года в сумме 19 242 рублей в месяц», — сказано в документе.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда на уровне 19 242 рубля в месяц в 2024 году.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что минимальный размер пенсии с городской доплатой возрастёт до 24,5 тыс. рублей в месяц с 1 января 2024 года.