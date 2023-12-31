В Москве начали повышать температуру в системе отопления из-за холодов

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков рассказал, что в городе начали поэтапное повышение температуры в системе отопления на фоне предстоящего резкого похолодания.

Бирюков, сославшись на прогноз синоптиков, рассказал, что в ночь на 1 января в столице температура воздуха может опуститься до -15 °C.

С 2 января температура ночью может понизиться до -21...-25 °C, добавил он.

«В связи с похолоданием скорректируем температуру теплоносителя в магистральных сетях в соответствии с действующим регламентом», — цитирует его РИА Новости.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин составил подробный прогноз погоды на новогоднюю ночь в Москве.