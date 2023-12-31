ТАСС: Герой России Евгений Бушмелёв погиб в ДТП в Свердловской области

Герой России Евгений Бушмелёв погиб в результате аварии на трассе в Свердловской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по региону.

Уточняется, что авария произошла в субботу, 30 декабря, на трассе Екатеринбург — Серов.

«Мы подтверждаем, что Герой России (Евгений Бушмелёв. — RT) погиб», — сказали агентству.

Звание Героя России присвоили Бушмелёву 30 декабря 1999 года за мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе.

Ранее два человека погибли и ещё трое получили травмы в результате столкновения двух автомобилей в Саратовской области.