Желающие переселиться в Россию будут подтверждать знание русского языка

Российское правительство подписало постановление, по которому с 1 января проживающие за рубежом соотечественники и желающие добровольно переселиться в Россию должны будут подтверждать знание русского языка.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ кабмина.

«Условием приёма заявлений от соотечественников... является владение ими русским языком на уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме в условиях языковой среды», — говорится в документе.

Уточняется, что подтверждением владения языком будет являться документ о получении образования в России после сентября 1991 года.

Кроме того, подтвердить знание русского языка может документ об образовании, выданные в иностранном государстве, где русский является одним из госязыков.

Ранее замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что более трёх четвертей несовершеннолетних мигрантов в России плохо знают русский язык.