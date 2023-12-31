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Желающие переселиться в Россию будут подтверждать знание русского языка

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Российское правительство подписало постановление, по которому с 1 января проживающие за рубежом соотечественники и желающие добровольно переселиться в Россию должны будут подтверждать знание русского языка.
Желающие переселиться в Россию будут подтверждать знание русского языка
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ кабмина.

«Условием приёма заявлений от соотечественников... является владение ими русским языком на уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме в условиях языковой среды», — говорится в документе.

Уточняется, что подтверждением владения языком будет являться документ о получении образования в России после сентября 1991 года.

Кроме того, подтвердить знание русского языка может документ об образовании, выданные в иностранном государстве, где русский является одним из госязыков.

Ранее замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что более трёх четвертей несовершеннолетних мигрантов в России плохо знают русский язык.

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