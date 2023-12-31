Желающие переселиться в Россию будут подтверждать знание русского языка
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ кабмина.
«Условием приёма заявлений от соотечественников... является владение ими русским языком на уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме в условиях языковой среды», — говорится в документе.
Уточняется, что подтверждением владения языком будет являться документ о получении образования в России после сентября 1991 года.
Кроме того, подтвердить знание русского языка может документ об образовании, выданные в иностранном государстве, где русский является одним из госязыков.
Ранее замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что более трёх четвертей несовершеннолетних мигрантов в России плохо знают русский язык.