Медведев: большинство детей мигрантов в России плохо знают русский язык
- РИА Новости
«Выборочная диагностика показала, что больше трёх четвертей несовершеннолетних мигрантов русский язык знают плохо», — приводит РИА Новости слова Медведева на заседании Межведомственной комиссии Совбеза России по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.
Он отметил, что это не всегда вина детей, в семьях мигрантов обычно говорят на одном языке.
По его словам, уровень знаний детей мигрантов должен быть достаточным для освоения образовательных программ.
В мае глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о росте преступлений среди мигрантов в стране.