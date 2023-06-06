Медведев: большинство детей мигрантов в России плохо знают русский язык

Более трёх четвертей несовершеннолетних мигрантов в России плохо знают русский язык, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Выборочная диагностика показала, что больше трёх четвертей несовершеннолетних мигрантов русский язык знают плохо», — приводит РИА Новости слова Медведева на заседании Межведомственной комиссии Совбеза России по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

Он отметил, что это не всегда вина детей, в семьях мигрантов обычно говорят на одном языке.

По его словам, уровень знаний детей мигрантов должен быть достаточным для освоения образовательных программ.

В мае глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о росте преступлений среди мигрантов в стране.